Голова Держкіно Осіпов розраховує на збільшення фінансування сфери кіно до 2 млрд грн в держбюджеті-2026

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Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов розраховує на збільшення фінансування сфери кіно до 2 млрд грн в державному бюджеті на 2026 рік.

"Вкрай важливо яким буде бюджет 2026 року. Що таке українське кіно - це галузь економіки, це тисячі робочих місць, це люди, за якими їх сім'., це підприємства, які можуть просто зникнути. Ось що на шальках терез… Необхідно дофінансувати цей рік, приблизно 200 млн грн нам треба… Потрібен співставний із 2024 роком бюджет (на 2026 рік) - плюс-мінус 800 млн - 1 млрд грн, а краще 2 млрд грн. Це буде повноцінне фінансування, і Держкіно і вся кіноіндустрія покажуть, що таке успіх… Сподіваюся, що наступного року будемо мати 2 млрд грн", - сказав Осіпов на заході "Кіно обʼєднує".

Також він розповів, що понад 50 українських фільмів будуть завершені в 2025 році, а більше 13 українських фільмів вийдуть в національний прокат.

"Ми говоримо зараз про проекти 19-го пітчингу (2024 рік - ІФ-У) і понад 50 українських фільмів будуть завершенні цього року. Проте 42 проекти досі не профінансовані. У нас є проекти попередніх періодів, які також не мають належного фінансування. І все це причина того, що в 2024 році ми мали належне фінансування, достатнє фінансування вперше від повномасштабного вторгнення. Але уже 2025 року ми отримали часткове фінансування. Причому, настільки недостатнє, що зараз важко звести кінці з кінцями, і криза вже відчувається, але найбільше вона буде відчутна наступного року", - заявив Осіпов.

Як повідомлялося, у держбюджеті на 2024 рік на Держкіно було передбачено 663,4 млн грн, із яких 28,7 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії та 634,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

Дербюджет на 2025 рік передбачає скорочення на 69,2% фінансування Держкіно. Зокрема, передбачається 204,1 млн грн, із яких 30,4 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії, 173,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.