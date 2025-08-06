Інтерфакс-Україна
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09:28 06.08.2025

Рада найближчим часом ухвалить зміни до закону про держпідтримку кінематографії, прогнозує голова Держкіно Осіпов

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Рада найближчим часом ухвалить зміни до закону про держпідтримку кінематографії, прогнозує голова Держкіно Осіпов

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов прогнозує, що зміни до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" буде ухвалено Верховною Радою в другому читані найближчим часом.

"Найближчим часом буде проголосовано зміни до закону про держпідтримку кінематографії в Україні… В цьому проекті передбачаються механізми, в тому числі, і місцеві рібейти (відшкодування державою певного відсотка витрат на створення фільму - ІФ-У), пільги, які дозволять втягнути кінознімальний процес на конкретну місцевість", - сказав Осіпов на заході "Кіно обʼєднує".

У свою чергу заступник голови комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що проект закону до другого читання уже майже фіналізовано.

"Ми отримали всі відповіді від індустрії, думаю, що питань майже не залишилося", - додав він.

За його словами, законопроект передбачає: нові форми поворотної і безповоротної держпідтримки, відшкодування відсотків за кредити, "український кеш-ребейт".

Як повідомлялося, в лютому 2022 року Верховна Рада прийнято за основу проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні" №6194. Законопроектом пропонується розширити перелік видів, форматів, категорій і спрямувань фільмів, передбачено нові форми державної підтримки та особливості її надання.

Теги: #осіпов_андрій #верховна_рада #держкіно

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