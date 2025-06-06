Інтерфакс-Україна
Події
16:55 06.06.2025

Точицький закликає європейську мистецьку спільноту утриматися від повернення на сцену російських виконавців

2 хв читати
Точицький закликає європейську мистецьку спільноту утриматися від повернення на сцену російських виконавців
Фото: МКСК

Міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький закликає європейську мистецьку спільноту утриматися від повернення на сцену російських виконавців.

"На шпальтах європейського видання Politico Europe опублікована стаття про поступове повернення російських виконавців класичної музики "з чорного списку" на провідні європейські сцени. Зокрема, йдеться про диригента Валерія Гергієва та оперну співачку Анну Нетребко. Обоє вони були "виключені" зі світової музичної спільноти після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну через підтримку політичних інтересів кремля, проте останнім часом з’являються анонси їхніх концертів в Європі", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький в інтерв’ю Politico закликав європейську мистецьку спільноту "добре подумати" перед тим, як знову приймати на сценах російських виконавців, зокрема, він застеріг, що "дуже ризиковано" інтегрувати російську культуру, поки триває повномасштабне вторгнення росії в Україну.

"Коли у вашій країні проходить російська культурна активність, це неодмінно пов’язано з дезінформацією та підготовкою певних насильницьких дій", — сказав міністр.

Серед іншого зазначається, що у розмові з виданням Європейський комісар з питань справедливості між поколіннями, культури, молоді та спорту Гленн Мікаллеф погодився з цією тезою.

"Європейські сцени не повинні давати жодного простору тим, хто підтримує цю агресивну війну проти України", - цитує Мікаллеф Мінкультури.

В той же час, Точицький запропонував, аби європейські театральні компанії залучали українських виконавців або їхніх колег з країн Євросоюзу.

Теги: #мкск #точицький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 04.06.2025
У гуманітарному комітеті Ради розкритикували дії Мінкультури щодо "Києво-Печерської лаври" та "Софії Київської"

У гуманітарному комітеті Ради розкритикували дії Мінкультури щодо "Києво-Печерської лаври" та "Софії Київської"

18:35 04.06.2025
Точицький не має наміру зараз запроваджувати конкурси на керівників заповідників і музеїв, але просить пропонувати кандидатів

Точицький не має наміру зараз запроваджувати конкурси на керівників заповідників і музеїв, але просить пропонувати кандидатів

17:58 04.06.2025
Точицький: звільнення гендиректора Лаври Остапенка було моє управлінське рішення і я буду його відстоювати

Точицький: звільнення гендиректора Лаври Остапенка було моє управлінське рішення і я буду його відстоювати

17:20 04.06.2025
Точицький не має наміру звільняти гендиректора "Софії Київської" Куковальську

Точицький не має наміру звільняти гендиректора "Софії Київської" Куковальську

10:32 04.06.2025
Точицький провів нараду з керівниками національних заповідників та музеїв

Точицький провів нараду з керівниками національних заповідників та музеїв

22:03 27.05.2025
У Мінкультури назвали лист дієвців культури і активістів із звинуваченнями частиною інформкампанії проти відомства

У Мінкультури назвали лист дієвців культури і активістів із звинуваченнями частиною інформкампанії проти відомства

15:30 27.05.2025
Дієвці культури і активісти вимагають відставки міністра культури та стратегічних комунікацій Точицького – відкритий лист

Дієвці культури і активісти вимагають відставки міністра культури та стратегічних комунікацій Точицького – відкритий лист

15:50 23.05.2025
Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

15:35 23.05.2025
Головна причина звільнення Остапенка - слабка позиція по повʼязаних з РФ релігійних організаціях, все інше технічне - Точицький

Головна причина звільнення Остапенка - слабка позиція по повʼязаних з РФ релігійних організаціях, все інше технічне - Точицький

15:27 23.05.2025
Точицький про заяви щодо тиску на "Софію Київську": я цього тиску не відчуваю

Точицький про заяви щодо тиску на "Софію Київську": я цього тиску не відчуваю

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС

В Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури - Зеленський

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти - Генштаб ЗСУ

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

ОСТАННЄ

Ворог продовжує спроби прорвати українську оборону, найактивніше на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

В’ятрович: у відповідь на польську політику памʼяті влада України могла б врешті призначити керівника УІНП

Президент Євроради Кошта зустрівся з Папою Левом XIV. Говорили про мир для України

Vitagro створить в Хмельницькій області розплідник свиней датської селекції DanBred

Кабмін очікує план структурної реформи митниці до 17 червня – прем’єр

Частка повітряних тривог в ТЦ у травні склала 8,4% робочого часу – УСТЦ

Під завалами будинку в Луцьку знайшли тіла молодої пари - ЗМІ

У МЗС та ООН закликали партнерів подвоїти зусилля на захист довкілля задля майбутнього наймолодших громадян України

ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича

У Чернігові внаслідок російського удару постраждали 3 людини, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА