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Міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький закликає європейську мистецьку спільноту утриматися від повернення на сцену російських виконавців.

"На шпальтах європейського видання Politico Europe опублікована стаття про поступове повернення російських виконавців класичної музики "з чорного списку" на провідні європейські сцени. Зокрема, йдеться про диригента Валерія Гергієва та оперну співачку Анну Нетребко. Обоє вони були "виключені" зі світової музичної спільноти після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну через підтримку політичних інтересів кремля, проте останнім часом з’являються анонси їхніх концертів в Європі", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький в інтерв’ю Politico закликав європейську мистецьку спільноту "добре подумати" перед тим, як знову приймати на сценах російських виконавців, зокрема, він застеріг, що "дуже ризиковано" інтегрувати російську культуру, поки триває повномасштабне вторгнення росії в Україну.

"Коли у вашій країні проходить російська культурна активність, це неодмінно пов’язано з дезінформацією та підготовкою певних насильницьких дій", — сказав міністр.

Серед іншого зазначається, що у розмові з виданням Європейський комісар з питань справедливості між поколіннями, культури, молоді та спорту Гленн Мікаллеф погодився з цією тезою.

"Європейські сцени не повинні давати жодного простору тим, хто підтримує цю агресивну війну проти України", - цитує Мікаллеф Мінкультури.

В той же час, Точицький запропонував, аби європейські театральні компанії залучали українських виконавців або їхніх колег з країн Євросоюзу.