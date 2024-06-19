Події

12:30 19.06.2024

У Києві 4% будинків, яким не відключають світло під час дії графіків, - ДТЕК

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У Києві 4% будинків, яким не відключають світло під час дії графіків, - ДТЕК

ДТЕК у Києві втричі скоротив кількість багатоповерхівок, які під'єднані до ліній критичної інфраструктури і внаслідок цього залишаються з електрикою під час дії графіків.

"У жовтні 2022 року таких будинків було 1 497 або 12% від загальної кількості. Зараз їх лише 510, або 4%", - ідеться в його повідомленні в телеграмі.

У ДТЕК зазначили, що продовжують спільну роботу з місцевою владою, щоб відключення були максимально справедливими для всіх.

Теги: #дтек #електроенергія #графіки

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