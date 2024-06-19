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12:27 19.06.2024

ВР підтримала в першому читанні законопроєкт про створення Військової поліції

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ВР підтримала в першому читанні законопроєкт про створення Військової поліції

Верховна Рада на засіданні в середу, 19 червня, підтримала проєкт закону "Про Військову поліцію", повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада прийняла в першому читанні закон №6569-д про створення Військової поліції. За основу - 247", - написав Железняк у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, законопроєкт передбачає створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку Збройних сил України. Вона матиме право на пошук, затримання військовослужбовців, фіксацію злочинів і захист їхніх прав за стандартом НАТО AJP-3.21. Міністерство оборони України, коментуючи законопроєкт, наголосило на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та висловило намір співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

"Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція", - наголосили в міністерстві, уточнивши, що створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів, є пріоритетом Міноборони.

Теги: #законопроєкт #железняк #верховна_рада

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