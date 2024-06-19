Нічні атаки росіян у середу пошкодили енергооб'єкт у центральному регіоні та повітряні лінії на Львівщині - Міненерго

У ніч на середу внаслідок ударів РФ пошкоджене обладнання енергетичного об'єкта в центральному регіоні та повітряні лінії у Львівській області, повідомило Міністерство енергетики.

"Вночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію", - йдеться в його повідомленні в телеграмі.

У Львівській області внаслідок пошкодження повітряних ліній та електричного обладнання знеструмлені 285 точок обліку, тривають відновлювальні роботи, додало Міненерго.

Як повідомлялося, двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки "шахедів" у Львівській області, а також адміністративна будівля Державного контрольного Інституту ветеринарних препаратів та добавок.