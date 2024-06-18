Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок роботи з формування груп держав, які займатимуться напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки в Україні.

"Сьогодні ж продовжили предметно займатися підготовкою наступних наших зовнішніх кроків, зокрема щодо активності між першим і другим самітами миру. Провів нараду з міжнародниками щодо закріплення відповідальних за регіонами, за частинами світу, щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами Формули миру", - заявив він у відеозверненні.

Крім того, як зазначив президент, "поступово переходимо і до формування груп, які займатимуться напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки. Так само, як і перший Саміт миру, що відбувся у Швейцарії, групи мають стати максимально інклюзивними - щоб різні країни та лідери могли проявити себе".

Також, за його словами, Україна продовжує працювати над підтримкою комюніке з боку держав першого саміту.

Зеленський подякував Його Святості Патріарху Варфоломію за приєднання до комюніке Саміту миру та незмінну підтримку українських мироустановчих зусиль.

"Будуть й інші такі новини - інші нові приєднання до комюніке. Команда займається цим", - резюмував він.