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21:24 18.06.2024

Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

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Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок роботи з формування груп держав, які займатимуться напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки в Україні.
"Сьогодні ж продовжили предметно займатися підготовкою наступних наших зовнішніх кроків, зокрема щодо активності між першим і другим самітами миру. Провів нараду з міжнародниками щодо закріплення відповідальних за регіонами, за частинами світу, щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами Формули миру", - заявив він у відеозверненні.
Крім того, як зазначив президент, "поступово переходимо і до формування груп, які займатимуться напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки. Так само, як і перший Саміт миру, що відбувся у Швейцарії, групи мають стати максимально інклюзивними - щоб різні країни та лідери могли проявити себе".
Також, за його словами, Україна продовжує працювати над підтримкою комюніке з боку держав першого саміту.
Зеленський подякував Його Святості Патріарху Варфоломію за приєднання до комюніке Саміту миру та незмінну підтримку українських мироустановчих зусиль.
"Будуть й інші такі новини - інші нові приєднання до комюніке. Команда займається цим", - резюмував він.

Теги: #зеленський #відеозвернення

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