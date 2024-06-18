Кабмін скасував обмеження на бронювання фахівців із розмінування операторів протимінної діяльності

Кабінет Міністрів України скасував обмеження на бронювання військовозобов'язаних фахівців з розмінування операторів протимінної діяльності.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема внесено зміни до постанови "Деякі питання реалізації положень закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час" стосовно бронювання військовозобов'язаних працівників операторів протимінної діяльності.

Так, передбачено незастосування обмежень щодо бронювання на період мобілізації та воєнний час до спеціалістів із розмінування оператора протимінної діяльності, які входять до складу груп (відділів/відділів) з нетехнічного, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

Крім того, закріплено можливість анулювання наданого відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаним працівникам оператора протимінної діяльності, у разі невиконання ним протягом шести місяців робіт із гуманітарного розмінування за сертифікованим процесом (процесами).