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17:10 18.06.2024

Кабмін України розширив програму "5-7-9" на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок - Шмигаль

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Кабмін України розширив програму "5-7-9" на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок - Шмигаль

Кабінет Міністрів України розширив сферу дії кредитної програми "5-7-9" на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відновлення енергетики та розвиток децентралізованої генерації - пріоритет уряду. Ми вже радикально скоротили терміни погоджень на приєднання до електромереж і газорозподільних систем, мінімізували кількість необхідних документів, скасували процедуру відведення землі та оцінку впливу на довкілля. Менше бюрократії, щоб прискорити рішення. Сьогодні уряд ухвалює постанову, що розширює сферу дії кредитної програми "5-7-9", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, тепер доступні кредити можна отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок.

"У спільній роботі з Нацбанком опрацьовуємо програму безвідсоткового кредитування зі встановлення домогосподарствами сонячних панелей і вітрових установок. Щоб люди забезпечили себе і навіть реалізували надлишок електроенергії до загальної мережі", - розповів Шмигаль.

Теги: #кабмін #шмигаль

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