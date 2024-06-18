Події

16:10 18.06.2024

"Харківобленерго" відновило електропостачання понад 2 тис. споживачів, які залишилися без світла через обстріли

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"Харківобленерго" відновило електропостачання понад 2 тис. споживачів, які залишилися без світла через обстріли

Фахівці Золочівського, Дергачівського, Куп'янського районів електричних мереж АТ "Харківобленерго" протягом доби відновили електропостачання більш як 2 тис. споживачів, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

"У Золочівській громаді через пошкодження повітряної лінії 16 червня без світла залишилися споживачі в селах Тимофіївка, Олександрівка та Івашки. Фахівці місцевого РЕМ відремонтували обірвані через прильоти дроти та відновили електропостачання. У Дергачівській та Курилівській громадах унаслідок ворожих влучань були пошкоджені лінії в районі н. п. Руська Лозова та Курилівка", - повідомляє "Харківобленерго".

У Курилівській сільській громаді до робіт залучали фахівців з ремонту кабельних ліній. Енергетикам вдалося ліквідувати пошкодження та відновити електропостачання.

Теги: #електроенергія #харківобленерго

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