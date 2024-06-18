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13:50 18.06.2024

Юридичних перешкод для конфіскації суверенних активів РФ немає - Мін'юст

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Міністерство юстиції не бачить юридичних ризиків конфіскації заморожених суверенних активів Росії на користь України, повідомив заступник директора департаменту міжнародного співробітництва та представництва Мін'юсту Микола Юрлов на дискусії Центру економічної стратегії (ЦЕС) "Заморожені російські активи: як конфіскувати на користь Україні".

За його словами, що стосується потенційного арбітражного розгляду, то Мін'юст не бачить інстанції, куди могла б звернутися РФ для оскарження рішення про вилучення її суверенних активів.

"Це не як із механізмом врегулювання спорів між інвесторами і державою, тому що Росія, очевидно, не буде іноземним інвестором, який захищений двостороннім інвестиційним договором", - пояснив Юрлов.

Заступник директора уточнив, що механізм міжурядових угод про сприяння та взаємний захист інвестицій призначений для приватних інвесторів.

"Росія таким не є. Це суверенні активи, вони не кваліфікуються як іноземні інвестиції за змістом будь-якого двостороннього договору, про який ідеться, тому тут немає жодних юридичних перешкод", - резюмував Юрлов.

 

Теги: #активи_рф #мінюст

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