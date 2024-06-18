Зеленський підписав закон, що передбачає надання держдопомоги на придбання книжок

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроєкт №11251 було повернуто з підписом глави держави 17 червня.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт передбачає надання громадянам України, які досягли 18-річного віку, державної допомоги на придбання книжок, реалізація якої має розпочатися з 1 липня 2024 року.