Події

12:49 18.06.2024

Зеленський підписав закон, що передбачає надання держдопомоги на придбання книжок

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Зеленський підписав закон, що передбачає надання держдопомоги на придбання книжок

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроєкт №11251 було повернуто з підписом глави держави 17 червня.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт передбачає надання громадянам України, які досягли 18-річного віку, державної допомоги на придбання книжок, реалізація якої має розпочатися з 1 липня 2024 року.

 

Теги: #держдопомога #закон #книги

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