В Україні запрацювали вже 100 Центрів життєстійкості - Мінсоцполітики

В Україні запрацювало вже 100 Центрів життєстійкості, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"З 18 червня 100 Центрів життєстійкості відкриті у 22 областях України. Це - пілотний проєкт Міністерства соціальної політики в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" першої леді Олени Зеленської. Ще близько 100 центрів запрацюють до кінця літа", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що наразі до проєкту долучилося понад 200 територіальних громад, а найбільше Центрів життєстійкості працюватиме в Київській і Сумській областях.

"Центри життєстійкості створені для того, щоб допомогти кожній людині долати стрес, відновлюватися після кризових подій та, попри всі виклики, залишатися включеним у життя. Саме тут кожен може проконсультуватися з фахівцем соціальної роботи щодо своїх питань, отримати допомогу психолога, долучитися до груп взаємопідтримки та волонтерських активностей своєї громади", - розповіли в міністерстві.