Держетнополітики закликає світову релігійну громадськість не вірити пропаганді РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті закликає світову релігійну громадськість не вірити пропаганді Російської православної церкви (РПЦ).

"Як стало відомо, керівництво Російської православної церкви, яка давно перетворилася на знаряддя розпалення ненависті та виправдання загарбницької війни проти України, отримало завдання спробувати переконати світову релігійну громадськість у тому, що не Російська Федерація чинить криваві злочини проти свободи совісті, а Україна порушує міжнародні принципи у сфері релігійної свободи. Для цього патріарх Кирил, який несе особисту відповідальність за заклики до геноциду українців, проголошення загарбницької імперіалістичної війни "священною", конкретні дії, спрямовані на знищення української державності, культури, ідентичності, має зустрітися з релігійними діячами та спробувати переконати їх, за найганебнішими взірцями кремлівської пропаганди, що зло - це добро, а брехня - правда", - йдеться в заяві Держетнополітики.

У відомстві наголосили, що в Україні впродовж своєї незалежності співіснують і мають рівні права віряни всіх релігійних традицій.

Зазначається, що після початку широкомасштабного вторгнення Росії вбивства священнослужителів, зокрема й у літургійному одязі, руйнування культових споруд, тортури, знущання стали щоденною практикою.

Зокрема, російські військові вбили понад 40 священників і пасторів, ченців, викладачів духовних навчальних закладів під час окупації Київської, Чернігівської, Херсонської областей; велика кількість священнослужителів загинула під час обстрілів Донеччини, Луганщини та Харківщини.

Крім того, російські війська повністю знищили або пошкодили щонайменше 630 храмів, молитовних будівель, синагог, мечетей.

Зокрема, задокументовано факти захоплення релігійних споруд російськими військовими, які використовували їх як військові бази або як прикриття для вогневих позицій.

"Державна служба України з етнополітики та свободи совісті закликає церковних ієрархів та релігійних лідерів піднести свій голос проти неправедності, яку чинить Російська церква, на захист замучених, обдурених, зраджених, викрадених за участі цієї організації, яка, очевидно, втратила право належати до Церкви Христової", - ідеться в заяві.