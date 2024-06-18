Події

09:47 18.06.2024

Умєров обговорив із головою комітету оборони бундестагу подальшу двосторонню співпрацю

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Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із головою Комітету оборони бундестагу Німеччини Маркусом Фабером (Marcus Faber) у Києві подальшу двосторонню співпрацю.

"Подякував йому за всебічну підтримку та наголосив на важливості наданої німецькими партнерами військової допомоги. Особливо вдячний Німеччині за поставку систем протиповітряної оборони та закликав інших партнерів приєднатися до цієї ініціативи, яка рятує життя українців", - написав Умєров у фейсбуці.

Також сторони обговорили зменшення кількості обстрілів Харкова після дозволу застосовувати західну зброю по цілях на ворожій території. Умєров наголосив, що "це є очевидним доказом правильності цього рішення".

Також вони обговорили потенційні шляхи фінансової підтримки Німеччиною українського оборонного сектору для виробництва зброї в Україні.

"Вдячний Маркусу Фаберу за адвокацію та підтримку на парламентському рівні рішень, необхідних для нашого спільного успіху", - написав міністр.

Теги: #умєров #міноборони #німеччина #бундестаг

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