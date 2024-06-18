18 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 846 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 846 RUSSIAN AGRESSION

18 червня відзначають Міжнародний день паніки, День стійкої гастрономії, Міжнародний день боротьби з мовою ненависті, День любителів риболовлі, День гордості і гідності аутиста, День народження дитячого візка, Міжнародний день суші.

В Україні - День дільничного офіцера поліції.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Леонтія.

Міжнародний день боротьби з мовою ненависті

Щорічно 18 червня відзначається Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Це подія про згубний вплив пропаганди, розпалювання ворожнечі, мета цього дня підвищити обізнаність щодо негативного впливу мови ненависті та спонукати людей до дій проти неї.

Міжнародний день суші

18 червня щороку світ відзначає неофіційне свято - Міжнародний день суші. Подію заснував Кріс Де Мей 2009 року, створивши сторінку на фейсбуці, присвячену його улюбленій страві.

День народження дитячого візка

Цього дня, 1889 року, американець на ім'я Річардс отримав патент на цей винахід.

День гордості та гідності аутиста

Цей день об'єднує людей із синдромом Аспергера та іншими розладами аутистичного спектра і має на меті розширити можливості всіх людей з аутизмом, одночасно кидаючи виклик суспільним стереотипам про аутизм.

День любителів риболовлі

Неофіційна подія, що походить зі США і набула популярності у світі, присвячена як спортивній, так і любительській риболовлі.

День дільничного офіцера поліції

Щорічно 18 червня в Україні відзначають День дільничного офіцера поліції. Цей день став професійним святом з 2004 року згідно з наказом міністра внутрішніх справ України.

Дільничний офіцер - це представник Національної поліції на дільниці, до обов'язків якого входять: протидія злочинним діям (включно із сімейним насильством), профілактика правопорушень і причинно-наслідковий аналіз, контроль зберігання та використання зброї, забезпечення громадської безпеки громадян, соціальна адаптація колишніх ув'язнених, протидія нелегальній міграції.

Ще цього дня:

1939 - У Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито пам'ятник;

1940 - Після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль заявив в ефірі Бі-Бі-Сі, що "програно лише битву, але не війну", і він із частиною армії евакуюється до Великої Британії. Це стало сигналом для початку у Франції Руху Опору;

1946 - Проголошення Італії республікою;

1976 - Проголошено незалежність Сейшельських Островів;

1991 - Верховна Рада УРСР видала постанову про відзначення Дня незалежності України;

1996 - Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння;

2000 - Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень;

2009 - Запущено Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

Церковне свято

Згідно з церковним календарем, 18 червня віряни згадують і вшановують пам'ять мученика Леонтія.

Леонтій жив у Фінікії в І столітті і був римським військовим, який прийняв християнство.

Внаслідок своєї віри Леонтій зазнав мученицької смерті, був страчений особливо жорстоким способом.

Його життя і смерть стали прикладом відданості та стійкості у віровченні, і тому його шанують віряни цього дня.

Іменини: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.