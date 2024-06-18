Події

00:09 18.06.2024

У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

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У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

У Полтавському районі відновили електропостачання після удару російських окупантів, повідомив в ніч на вівторок глава Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Електропостачання відновили всім споживачам", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що ракетний удар по території Полтавського району, привів до пошкодження лінії електропередачі, було забезпечено 53 тис. бытовых и 2,4 тыс. юридичних споживачів,

Теги: #україна #наслідкі #полтавська_область #обстріли

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