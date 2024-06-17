Після повернення до Києва Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський після повернення до Києва провів Ставку верховного головнокомандувача, заслухав, зокрема, звіти щодо оперативної ситуації на фронті й динаміки надходження озброєння від партнерів, особливу увагу приділив Силам безпілотних систем.

"Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича: оперативна ситуація на всіх напрямках і на кордонах, динаміка виконання вітчизняних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Президент також повідомив, що на Ставці заслухали звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР і Держприкордонслужби, а також зведення СЗР.

"Докладну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відзвітував щодо всіх типів дронів - повітряних, наземних і морських - та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV і евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike", - інформував президент.

У зв'язку з цим Зеленський наголосив, що "напрям активно розвивається - зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі. Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту", - упевнений глава Української держави.