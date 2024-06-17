Генштаб ЗСУ: Найбільшу активність російські війська зберігають на покровському напрямку - зафіксовано 32 спроби штурмових дій

Від початку поточної доби і станом на 16:00 на всій лінії фронту відбулося 79 бойових зіткнень, найактивнішими дії ворога залишаються на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ситуація майже вздовж усієї лінії зіткнення є динамічною. Російські окупанти основні зусилля концентрують на покровському напрямку. Протягом поточної доби відбулося 79 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в понеділок.

Повідомляється, що російські війська продовжують обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. На харківському напрямку до 16:00 відбулося п'ять боїв. "Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська та Липців - тривають бойові дії", - зазначено у зведенні.

На куп'янському напрямку від початку доби Сили оборони вже відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві - тривають.

"Жорсткі бої точаться на лиманському напрямку. Станом на 16:00 в районах Торського, Тернів і Макіївки відбулося сім бойових зіткнень. Ще дві ворожі атаки тривають біля Греківки", - інформує Генштаб.

На краматорському напрямку ворог провів чотири атаки неподалік Григорівки, Кліщіївки та Нового. Дві з них тривають.

"Не зменшується натиск окупантів на покровському напрямку. Противник уже 32 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сокола, Уманського та Яснобродівки. Більш як половина зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають. Російські терористи для підтримки наступальних дій активно застосовують авіацію, як бомбардувальну, так і штурмову. На цей час завдали загалом 6 авіаударів", - уточнює Генштаб.

Повідомляється також, що від початку доби "ворог наростив до дев'яти кількість атак на курахівському напрямку. Шість відбили наші захисники. Біля Красногорівки окупанти продовжують тиснути - йдуть бої у трьох локаціях".

"На времівському напрямку противник чотири рази штурмував наші позиції поблизу Старомайорського, Водяного й Урожайного. Наразі українські воїни відбивають дві із зазначених атак", - йдеться в повідомленні.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.