Події

17:55 17.06.2024

Генштаб ЗСУ: Найбільшу активність російські війська зберігають на покровському напрямку - зафіксовано 32 спроби штурмових дій

2 хв читати
Генштаб ЗСУ: Найбільшу активність російські війська зберігають на покровському напрямку - зафіксовано 32 спроби штурмових дій

Від початку поточної доби і станом на 16:00 на всій лінії фронту відбулося 79 бойових зіткнень, найактивнішими дії ворога залишаються на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ситуація майже вздовж усієї лінії зіткнення є динамічною. Російські окупанти основні зусилля концентрують на покровському напрямку. Протягом поточної доби відбулося 79 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в понеділок.

Повідомляється, що російські війська продовжують обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. На харківському напрямку до 16:00 відбулося п'ять боїв. "Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська та Липців - тривають бойові дії", - зазначено у зведенні.

На куп'янському напрямку від початку доби Сили оборони вже відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві - тривають.

"Жорсткі бої точаться на лиманському напрямку. Станом на 16:00 в районах Торського, Тернів і Макіївки відбулося сім бойових зіткнень. Ще дві ворожі атаки тривають біля Греківки", - інформує Генштаб.

На краматорському напрямку ворог провів чотири атаки неподалік Григорівки, Кліщіївки та Нового. Дві з них тривають.

"Не зменшується натиск окупантів на покровському напрямку. Противник уже 32 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сокола, Уманського та Яснобродівки. Більш як половина зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають. Російські терористи для підтримки наступальних дій активно застосовують авіацію, як бомбардувальну, так і штурмову. На цей час завдали загалом 6 авіаударів", - уточнює Генштаб.

Повідомляється також, що від початку доби "ворог наростив до дев'яти кількість атак на курахівському напрямку. Шість відбили наші захисники. Біля Красногорівки окупанти продовжують тиснути - йдуть бої у трьох локаціях".

"На времівському напрямку противник чотири рази штурмував наші позиції поблизу Старомайорського, Водяного й Урожайного. Наразі українські воїни відбивають дві із зазначених атак", - йдеться в повідомленні.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #ситуація #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 17.06.2024
На фронті з опівночі відбулося вже 42 бойові зіткнення, кожне третє на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

На фронті з опівночі відбулося вже 42 бойові зіткнення, кожне третє на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

12:51 17.06.2024
Окупанти втратили в неділю на покровському напрямку 321 особу вбитими і пораненими, 175 на харківському - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили в неділю на покровському напрямку 321 особу вбитими і пораненими, 175 на харківському - Генштаб ЗСУ

12:38 17.06.2024
Командування військ РФ докладає зусиль для розширення бойових дій і недопущення переходу ЗСУ до наступу - Сирський

Командування військ РФ докладає зусиль для розширення бойових дій і недопущення переходу ЗСУ до наступу - Сирський

12:35 17.06.2024
На Донеччині захоплено ворожий танк і взято в полон кількох окупантів - Генштаб ЗСУ

На Донеччині захоплено ворожий танк і взято в полон кількох окупантів - Генштаб ЗСУ

00:45 17.06.2024
На покровському напрямку ворог збільшив кількість атак до 40, що є найбільшим показником з початку червня - Генштаб

На покровському напрямку ворог збільшив кількість атак до 40, що є найбільшим показником з початку червня - Генштаб

23:57 16.06.2024
Війська РФ за добу завдали по Україні два ракетних і 38 авіаційних ударів із застосуванням 53 КАБів - Генштаб

Війська РФ за добу завдали по Україні два ракетних і 38 авіаційних ударів із застосуванням 53 КАБів - Генштаб

20:17 16.06.2024
Кількість боїв на всій лінії фронту зросла до 88, на покровському напрямку ворог атакував 36 разів

Кількість боїв на всій лінії фронту зросла до 88, на покровському напрямку ворог атакував 36 разів

17:02 16.06.2024
Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 70 - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 70 - Генштаб ЗСУ

11:10 16.06.2024
У ЗСУ відзначають напружену ситуацію на фронті на покровському напрямку в неділю

У ЗСУ відзначають напружену ситуацію на фронті на покровському напрямку в неділю

07:26 16.06.2024
Окупанти за добу втратили 1160 осіб

Окупанти за добу втратили 1160 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавському району зросла до 12, серед них двоє дітей - ОВА

Україна проведе консультації щодо реструктуризації євробондів з їхніми власниками за межами спецкомітету - Мінфін

Відомо про дев’ятьох постраждалих унаслідок обстрілу Полтавського району, попередньо без загиблих - голова ОВА

Унаслідок обстрілу в Полтавській області є постраждалі, під завалами можуть бути люди - ОВА

УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН

ОСТАННЄ

Графіки погодинних відключень у вівторок діятимуть усю добу - YASNO й обленерго

Верещук: Ініціювавши Саміт миру, Україна свою домашню роботу зробила, тепер слово за світовою спільнотою

Магістральний водогін "Запоріжжя-Томаківка-Марганець" запущено в роботу

"Укренерго" скасувало графіки відключень до 19:00

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавському району зросла до 12, серед них двоє дітей - ОВА

Україна проведе консультації щодо реструктуризації євробондів з їхніми власниками за межами спецкомітету - Мінфін

НАУ реорганізують із ДУ в державне некомерційне підприємство

Сили оборони України за півтора місяця вразили в Криму близько 15 систем ППО ворога - Стратком ЗСУ

У Полтавському районі після обстрілу знеструмлені 55 тис. абонентів - обладміністрація

Третина українців підтримує новий закон про мобілізацію, половина не підтримує - соцопитування КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА