Події

17:17 17.06.2024

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавському району зросла до 12, серед них двоє дітей - ОВА

1 хв читати
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавському району зросла до 12, серед них двоє дітей - ОВА
Фото: Полтавська обладміністрація

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району зросла до 12, серед них двоє дітей, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

"Кількість постраждалих збільшилася до 12 людей, серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше повідомлялося з посиланням на ОВА, що 17 червня ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району, було відомо про дев'ятьох постраждалих. Попередньо, без жертв. Унаслідок обстрілу було пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Теги: #полтавська #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 10.06.2024
У Миргородському районі одна людина постраждала після ракетної атаки РФ

У Миргородському районі одна людина постраждала після ракетної атаки РФ

18:45 10.06.2024
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди

18:48 09.06.2024
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу автомобіля швидкої допомоги в Херсонській області зросла до трьох - Прокудін

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу автомобіля швидкої допомоги в Херсонській області зросла до трьох - Прокудін

21:28 08.06.2024
У Херсонській області окупанти атакували машину "швидкої допомоги"

У Херсонській області окупанти атакували машину "швидкої допомоги"

20:07 05.06.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Харківської області в середу постраждали три мирні жительки - прокуратура

Унаслідок ворожих обстрілів Харківської області в середу постраждали три мирні жительки - прокуратура

20:41 04.06.2024
Окупанти обстріляли Хотінську громаду Сумського району, поранено двох жителів, зруйновано два будинки

Окупанти обстріляли Хотінську громаду Сумського району, поранено двох жителів, зруйновано два будинки

20:24 04.06.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади поранено 2 мирних жителів - прокуратура

Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади поранено 2 мирних жителів - прокуратура

10:58 04.06.2024
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки вже восьмеро постраждалих, із них двоє дітей - МВС

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки вже восьмеро постраждалих, із них двоє дітей - МВС

13:09 02.06.2024
Окупанти обстріляли Андріївку на Харківщині, постраждали 2 пенсіонери - Синєгубов

Окупанти обстріляли Андріївку на Харківщині, постраждали 2 пенсіонери - Синєгубов

11:34 02.06.2024
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 2 мирні мешканки - Синєгубов

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 2 мирні мешканки - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Найбільшу активність російські війська зберігають на покровському напрямку - зафіксовано 32 спроби штурмових дій

Україна проведе консультації щодо реструктуризації євробондів з їхніми власниками за межами спецкомітету - Мінфін

Відомо про дев’ятьох постраждалих унаслідок обстрілу Полтавського району, попередньо без загиблих - голова ОВА

Унаслідок обстрілу в Полтавській області є постраждалі, під завалами можуть бути люди - ОВА

УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН

ОСТАННЄ

Графіки погодинних відключень у вівторок діятимуть усю добу - YASNO й обленерго

Генштаб ЗСУ: Найбільшу активність російські війська зберігають на покровському напрямку - зафіксовано 32 спроби штурмових дій

Верещук: Ініціювавши Саміт миру, Україна свою домашню роботу зробила, тепер слово за світовою спільнотою

Магістральний водогін "Запоріжжя-Томаківка-Марганець" запущено в роботу

"Укренерго" скасувало графіки відключень до 19:00

Україна проведе консультації щодо реструктуризації євробондів з їхніми власниками за межами спецкомітету - Мінфін

НАУ реорганізують із ДУ в державне некомерційне підприємство

Сили оборони України за півтора місяця вразили в Криму близько 15 систем ППО ворога - Стратком ЗСУ

У Полтавському районі після обстрілу знеструмлені 55 тис. абонентів - обладміністрація

Третина українців підтримує новий закон про мобілізацію, половина не підтримує - соцопитування КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА