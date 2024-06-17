Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавському району зросла до 12, серед них двоє дітей - ОВА

Фото: Полтавська обладміністрація

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району зросла до 12, серед них двоє дітей, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

"Кількість постраждалих збільшилася до 12 людей, серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше повідомлялося з посиланням на ОВА, що 17 червня ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району, було відомо про дев'ятьох постраждалих. Попередньо, без жертв. Унаслідок обстрілу було пошкоджено кілька багатоповерхівок.