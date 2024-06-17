На фронті з опівночі відбулося вже 42 бойові зіткнення, кожне третє на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Від початку поточної доби відбулося вже 42 бойові зіткнення на фронті українсько-російської війни, 14 із них на покровському напрямку, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 10:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив 14 спроб витіснити з позицій наших захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, від початку доби окупанти завдали 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції українських військ і мирні населені пункти.

На харківському напрямку ворог з опівночі двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська, бойові дії тривають. На куп'янському напрямку триває бій із противником у районі Піщаного, ситуація контрольована. На лиманському напрямку ворог активно атакує в районах Греківки, Макіївки і Торського, тривають сім бойових зіткнень. На сіверському напрямку тривають два ворожі штурми біля Виїмки та Роздолівки.

На краматорському напрямку від початку доби вже відбулося два безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки. На курахівському напрямку противник намагається прорвати українську оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, чотири атаки окупантів успішно відбито, триває штурм біля Красногорівки. На оріхівському напрямку агресор безуспішно намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій у районах Роботиного і Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.