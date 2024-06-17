З початку повномасштабної війни СБУ знищила понад 1 тис. російських танків

З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України ліквідувала 1 006 російських танків, найбільше ворожої бронетехніки знищено під час боїв у Донецькій і Харківській областях, повідомляє СБУ.

"Використовуючи важку бронетехніку, агресор часто намагався прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів. Крім того, ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпрайони Сил оборони на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі, оприлюдненому в понеділок.

За інформацією СБУ, для вогневого ураження російської бронетехніки Служба безпеки проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ.

"Проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів. Велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій", - уточнюється в повідомленні.

У спецслужбі зазначають, що частину танків вдалося знищити разом з екіпажами.