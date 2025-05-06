Інтерфакс-Україна
Економіка
12:40 06.05.2025

"Метінвест" розпочав виробництво захисних екранів на бронетехніку МТ-ЛБ

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"Метінвест" розпочав виробництво захисних екранів на бронетехніку МТ-ЛБ
Фото: https://metinvest.media/ua

Гірничо-металургійна група "Метінвест" в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова запустив виробництво захисних екранів для радянських багатоцільових тягачів МТ-ЛБ.

Згідно із пресрелізом групи, ці бронемашини масово використовуються на фронті і саме тому потребують адаптації до сучасних викликів, зокрема до загроз від FPV-дронів.

При цьому уточнюється, що МТ-ЛБ – легка гусенична бронетехніка, яка активно використовується як для перевезення особового складу, так і як база для різноманітного озброєння. Однак її слабка броня практично не захищає від сучасних загроз, тому саме такі машини найчастіше стають цілями для дронів-камікадзе. Щоб зменшити ці втрати, "Сталевий Фронт" розробив і почав виготовляти спеціальні сталеві решітки, які монтуються поверх корпусу.

Одинадцять машин, оснащених захисними екранами на спеціально обладнаних майданчиках інженерами "Метінвесту", вже повернулися до служби у 110-й бригаді тероборони. Тут ці машини використовують для евакуації.

"Переваги гусеничної машини перед колісною особливо помітна  в снігову погоду, взимку або тоді, коли колісна техніка не може проїхати: в багнюку, дощі, весняну або осінню негоду. Захист від дронів сьогодні вкрай важливий, бо вони швидкі, маневрені і разючі. Тому такий екран від FPV дуже необхідний", - відзначив пресофіцер бригади Андрій Бистрік.

Зазначається, що захисні екрани створені інженерами "Метінвесту" спільно з екіпажами, які працюють на цій техніці. Їхня задача - перехопити вибухову хвилю ще до моменту контакту з корпусом і тим самим зберегти життя екіпажу та працездатність машини. Конструкція максимально адаптована до умов фронту: легка в установці, не заважає огляду, дозволяє техніці рухатись у складній місцевості.

"МТ-ЛБ – це не нова техніка, але сьогодні вона знову працює на передовій. Наша задача – зробити її більш захищеною. Захисні екрани, які ми розробили, – це не універсальна "броня від усього", але це шанс (…) вижити після прильоту дрона, евакуювати екіпаж, довезти боєкомплект. У цій війні кожен шанс важить життя", – зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко, слова якого наводяться в повідомленні.

"Сталевий Фронт" уже виготовляє захисні екрани для техніки типу Abrams, Bradley, Roshel, "Козак", яка щодня виконує бойові завдання. Тепер до цього списку додалася і МТ-ЛБ.

 

Теги: #захисний_екран #метінвест #бронетехніка

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