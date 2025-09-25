Ексдиректор держпідприємства отримав 10 років за заволодіння коштами під час закупівлі захисту для бронетехніки ЗСУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив обвинувальний вирок: 10 років позбавлення волі колишньому директору держпідприємства за заволодіння коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ.

“25 вересня 2025 року суддя ВАКС оголосила вирок колишньому директору державного підприємства, якого обвинувачували у заволодінні державними коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ”, - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) в четвер.

Зазначається, що раніше у вказаному провадженні підприємець - пособник у заволодінні грошовими коштами, пішов на угоду зі слідством. Він у повному обсязі відшкодував завдані внаслідок неправомірних дій збитки та отримав покарання відповідно до вимог закону.

Вироком суду колишнього директора держпідприємства визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності строком на три роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Суд також призначив особі штраф у розмірі 59 тис. 500 грн.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів від дня виголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.