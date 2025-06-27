Інтерфакс-Україна
Події
06:57 27.06.2025

Запаси бронетехніки радянських часів у РФ наближаються до критичної точки - ISW

2 хв читати

Запаси бронетехніки радянського виробництва у РФ вичерпуються, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW), в аналітичному звіті за 26 червня. ISW посилається на результати аналізу супутникових знімків, проведеного певним неназваним джерелом у соцмережах.

"Супутникові знімки окремих заводів з ремонту бронетехніки в Росії свідчать про те, що Росія продовжує покладатися на відновлення своїх запасів бронетехніки радянських часів", - йдеться у звіті ISW.

"Джерело… заявило, що більшість бойових броньованих машин (ББМ), які Росія забирає зі зберігання, більше не перебувають у достатньо хорошому стані для негайного розгортання на фронті без відновлення, як це Росія могла зробити на початку війни", - сказано у звіті.

Зокрема, за підрахунками, які наводить ISW "81-й БТРЗ в Армавірі, Краснодарський край, який ремонтує та модернізує бронетранспортери (БТР-70/80), що зберігаються, а також, ймовірно, ремонтує пошкоджені БТР з поля бою, ймовірно, щорічно відновлює до 200 БТР-70/80/82 з 2023 року". 144-й БТРЗ у Єкатеринбурзі, Свердловська область, який є єдиним БТРЗ, що відновлює старіші бойові машини піхоти (БМП) БМД, а також ремонтує БМП-2 та БМД-2 БМД, ймовірно, щорічно відновлює від 100 до 150 БМД-2 БМД та БТР-Д з невстановленого року. Арзамаський механічний завод, ймовірно, щорічно виробляє понад 500 бронетранспортерів БТР-82, але джерело ISW зазначило, що супутникові знімки, які показують зростаючу купу корпусів на заводі, свідчать про те, що завод або збільшує обсяги виробництва, або також займається ремонтом пошкоджених БТР. За висновками цього ж джерела "виробничі показники Арзамасу незрозумілі, але, ймовірно, високі через велику кількість БТР-80/82, які російські війська втрачають в Україні, та те, як швидко російські війська поповнюють ці машини". Виробник бронетехніки "Курганмашзавод", Курганська область, ймовірно, щорічно виробляє від 100 до 120 БМД-4М, приблизно 360 БМП-3 та від 20 до 30 БТР-МДМ.

"Росія підтримувала свої наступальні операції протягом усієї війни, використовуючи свої запаси бронетехніки радянських часів, щоб компенсувати високі втрати, але цей ресурс є обмеженим і наближається до точки зменшення його доступності. Російські війська все частіше використовують мотоцикли та баггі замість бронетехніки вздовж лінії фронту в Україні через високі втрати російської техніки наприкінці 2023 та 2024 років", - зазначають експерти ISW.

Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у лютому 2025 року оцінив, що російські війська втратили понад 3700 БМП та БТР лише у 2024 році.

"Залишається незрозумілим, чи буде достатнім використання Росією мотоциклів та баггі, щоб компенсувати ці втрати у середньостроковій та довгостроковій перспективі", - сказано у звіті ISW.

https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-26-2025

Теги: #війна #бронетехніка #рф #запаси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 27.06.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

06:46 27.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

23:01 26.06.2025
Адміністрація США має намір припинити фінансування розслідувань воєнних злочинів – ЗМІ

Адміністрація США має намір припинити фінансування розслідувань воєнних злочинів – ЗМІ

22:36 26.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

21:46 26.06.2025
Єрмак: активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі

Єрмак: активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі

21:24 26.06.2025
ЄС буде продовжувати робити свій внесок у мирні зусилля, спрямовані на встановлення миру для України - висновки

ЄС буде продовжувати робити свій внесок у мирні зусилля, спрямовані на встановлення миру для України - висновки

16:37 26.06.2025
На кордоні РФ та Грузії утримуються депортовані українці, 12 з них вже евакуйовані – МЗС

На кордоні РФ та Грузії утримуються депортовані українці, 12 з них вже евакуйовані – МЗС

15:03 26.06.2025
Визнання РФ загрозою євроатлантичному простору принципово важливо для України - голова комітету Ради з питань інтеграції до ЄС

Визнання РФ загрозою євроатлантичному простору принципово важливо для України - голова комітету Ради з питань інтеграції до ЄС

13:15 26.06.2025
У Києві вже відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через удари РФ, ще 7 у роботі

У Києві вже відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через удари РФ, ще 7 у роботі

06:59 26.06.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання російської ракети у Шевченківському районі

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

ОСТАННЄ

27 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Адміністративний контроль Олександра Лукашенка над білоруською економікою призвів до дефіциту картоплі - ЗМІ

Європейська комісія виступає за відкриття першого кластеру переговорів з Україною – фон дер Ляєн

Ворожі БпЛА атакували Кременчуцький район – ОВА

Нідерланди та Бельгія передали Україні 2 мисливці за мінами

Україна розраховує на підтримку Європи для покриття потреб у бюджеті на 2026 рік – Зеленський

Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE – Зеленський

Ключовими цілями 18-го пакета санкцій ЄС повинні бути тіньовий танкерний флот РФ, російські банки – Зеленський

Дрони ГУР завдали удару по складу ракетного палива у Брянську – джерело

Філатов повідомив про підготовку кримінальних справ проти його родини і що його не попередили про підготовку замаху

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА