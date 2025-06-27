Запаси бронетехніки радянських часів у РФ наближаються до критичної точки - ISW

Запаси бронетехніки радянського виробництва у РФ вичерпуються, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW), в аналітичному звіті за 26 червня. ISW посилається на результати аналізу супутникових знімків, проведеного певним неназваним джерелом у соцмережах.

"Супутникові знімки окремих заводів з ремонту бронетехніки в Росії свідчать про те, що Росія продовжує покладатися на відновлення своїх запасів бронетехніки радянських часів", - йдеться у звіті ISW.

"Джерело… заявило, що більшість бойових броньованих машин (ББМ), які Росія забирає зі зберігання, більше не перебувають у достатньо хорошому стані для негайного розгортання на фронті без відновлення, як це Росія могла зробити на початку війни", - сказано у звіті.

Зокрема, за підрахунками, які наводить ISW "81-й БТРЗ в Армавірі, Краснодарський край, який ремонтує та модернізує бронетранспортери (БТР-70/80), що зберігаються, а також, ймовірно, ремонтує пошкоджені БТР з поля бою, ймовірно, щорічно відновлює до 200 БТР-70/80/82 з 2023 року". 144-й БТРЗ у Єкатеринбурзі, Свердловська область, який є єдиним БТРЗ, що відновлює старіші бойові машини піхоти (БМП) БМД, а також ремонтує БМП-2 та БМД-2 БМД, ймовірно, щорічно відновлює від 100 до 150 БМД-2 БМД та БТР-Д з невстановленого року. Арзамаський механічний завод, ймовірно, щорічно виробляє понад 500 бронетранспортерів БТР-82, але джерело ISW зазначило, що супутникові знімки, які показують зростаючу купу корпусів на заводі, свідчать про те, що завод або збільшує обсяги виробництва, або також займається ремонтом пошкоджених БТР. За висновками цього ж джерела "виробничі показники Арзамасу незрозумілі, але, ймовірно, високі через велику кількість БТР-80/82, які російські війська втрачають в Україні, та те, як швидко російські війська поповнюють ці машини". Виробник бронетехніки "Курганмашзавод", Курганська область, ймовірно, щорічно виробляє від 100 до 120 БМД-4М, приблизно 360 БМП-3 та від 20 до 30 БТР-МДМ.

"Росія підтримувала свої наступальні операції протягом усієї війни, використовуючи свої запаси бронетехніки радянських часів, щоб компенсувати високі втрати, але цей ресурс є обмеженим і наближається до точки зменшення його доступності. Російські війська все частіше використовують мотоцикли та баггі замість бронетехніки вздовж лінії фронту в Україні через високі втрати російської техніки наприкінці 2023 та 2024 років", - зазначають експерти ISW.

Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у лютому 2025 року оцінив, що російські війська втратили понад 3700 БМП та БТР лише у 2024 році.

"Залишається незрозумілим, чи буде достатнім використання Росією мотоциклів та баггі, щоб компенсувати ці втрати у середньостроковій та довгостроковій перспективі", - сказано у звіті ISW.

https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-26-2025