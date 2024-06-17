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07:48 17.06.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів - Генштаб

Українські захисники знищили 1080 окупантів, 2 танки, 18 бронемашин, 14 артилерійських систем, 8 безпілотників, 36 одиниць АТО і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога за добу Генштаб Збройних сил України у Facebook у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 527390 (+1080) осіб, танків - 7958 (+2) од, бойових броньованих машин - 15287 (+18) од, артилерійських систем - 13927 (+14) од, РСЗВ - 1104 (+0) од, засоби ППО - 853 (+0) од, літаків - 359 (+0) од, вертольотів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11167 (+8), крилаті ракети - 2296 (+0), кораблі/катери/військові кораблі/боти - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18991 (+24) од, спеціальна техніка - 2337 (+12)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

Теги: #україна #втрати_ворога

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