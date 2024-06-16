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20:03 16.06.2024

Країни Африки хочуть домогтися миру в Україні, але є питання якого - глава МЗС Швейцарії

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Країни Африки хочуть домогтися миру в Україні, але є питання якого - глава МЗС Швейцарії

Країни Африки зацікавлені в якнайшвидшому настанні миру в Україні для своєї продовольчої безпеки, стабільності цін і боротьби з голодом, але є питання, наскільки важливо для них, щоб цей мир був справедливим і стійким, вважає міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс (Ignazio Cassis).

"Вони хочуть вирішити проблему, щоб відновити продовольчу безпеку в країнах. І питання, звісно, полягало в тому, чи готові ви розв'язувати проблеми у напрямі справедливого і сталого миру, або просто у напрямі миру?", - зазначив міністр на пресконференції за підсумками Саміту.

Він уточнив, що брав участь у секційному засіданні з продовольчої безпеки - одному з трьох питань, винесених на саміт.

За словами Кассіса, наслідки розв'язаної Росією війни в Україні дуже сильно позначаються на Африці, на рівні їхньої продовольчої безпеки, рівні цін на продукти харчування, кількості голодуючих.

"І африканські учасники дуже чітко сказали: ми тут, тому що повинні вирішити цю проблему", - зазначив міністр.

Водночас він констатував наявність дилеми в тому, що країни Африки бачать, "що вони можуть вирішити проблему не в сенсі справедливого миру для України".

 

 

 

Теги: #продовольство #мир #африка

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