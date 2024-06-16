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19:10 16.06.2024

Швейцарія має намір обговорити підсумки Саміту миру з Росією - глава МЗС

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Швейцарія має намір обговорити підсумки Саміту миру з Росією - глава МЗС
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Швейцарія регулярно обмінюється інформацією з Росією і має намір обговорити підсумки Саміту миру з питань України, що відбувся в Бюргенштоку 15-16 червня, повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс (Ignazio Cassis) на пресконференції за підсумками Саміту.

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і у нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", - сказав він на пресконференції.

"Я прошу вас зрозуміти, що я не буду говорити про це більш конкретно", - водночас зазначив глава МЗС, відповідаючи на уточнювальне запитання: про що конкретно йтиметься.

Кассіс нагадав, що швейцарська сторона під час підготовки Саміту побачила неможливість здійснити наміри присутності Росії "на борту" від самого початку, однак була надана обіцянка, що вона буде на борту, коли прийде час.

"Тому зараз питання полягає в тому..., коли ми зможемо зробити цей крок і який тип маршруту буде використано, тому що не всі маршрути, які ми можемо уявити сьогодні, дозволять Росії брати участь", - зазначив швейцарський міністр.

Він визнав дилему, що переважна більшість рішень, які було ухвалено, не можуть бути ухвалені без участі Росії. Водночас Кассіс наголосив, що саме з погляду можливої зацікавленості російської сторони та побудови шляху до миру було обрано три теми для першого саміту - ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених, а також тисяч дітей.

Очільник МЗС Швейцарії додав, що, очевидно з цієї причини таким питанням не стало, наприклад, питання територіальної цілісності, тому що наразі перспективи його обговорення між сторонами безвихідні.

Кассіс вказав на заяву Володимира Путіна напередодні Саміту миру і назвав її сигналом, який російський президент хотів дати всім державам-учасницям саміту. "І його заява цілком суперечить тому напрямку, який хочуть ухвалити інші країни", - наголосив міністр.

Коментуючи, чому підсумковим документом саміту стало спільне комюніке, а не декларація, Кассіс зазначив, що "в дипломатії кожне слово має значення".

"Спільне комюніке менш зобов'язувальне, ніж декларація, це точно. І оскільки це перший крок, ідея полягала в тому, щоб робити по одному маленькому кроку за раз, щоб залучити якомога більше людей. І я думаю, що те, що майже всі учасники долучилися - лише 7 чи 8 людей відмовилися - це великий успіх. Ми самі були здивовані. Тож це все ще основа, основа, на якій ми можемо побудувати трохи впевненості, щоб зробити кілька кроків уперед", - заявив глава МЗС Швейцарії.

Як повідомлялося, до підсумкового Спільного комюніке про основи миру (Peace Framework) долучилися 79 держав, Єврокомісія, Рада Європи, Європейська Рада та Європарламент.

Теги: #росія #інформування #швейцарія

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