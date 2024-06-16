Зеленський: РФ завтра може розпочати з Україною переговори, якщо вийде з її законних територій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ може розпочати мирні переговори хоч завтра, якщо окупанти виведуть війська із законних українських територій.

"Що стосується переговорів із РФ: мені здається, я детально сказав. Росія завтра може розпочати, до речі, з нами переговори, не очікуючи нічого. Якщо вони вийдуть із наших законних територій. Це повага до Статуту ООН", - сказав Зеленський на пресконференції за результатами Глобального саміту миру у Швейцарії.

Розповідаючи про ситуацію на фронті, президент зазначив, що "якщо чесно, наше завдання сьогодні не дати можливість успіху в наступальних діях РФ у Харківській області".

"Вважаю, що зараз ситуація краща, вона стабілізувалася, завдяки нашим воїнам. І вважаю, то найближчим часом завдяки нашим партнерам буде посилення нашим воїнам, і будуть відповіді загарбникам уже на полі бою міцніші", - наголосив глава Української держави.

Зеленський також не став робити прогнози щодо війни у 2025 році і далі, вказавши, що все залежить від сили України на полі бою і сили політико-дипломатичної роботи.