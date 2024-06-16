Зеленський обговорив із президентом Кіпру кроки з реалізації Формули миру та питання переговорів про вступ України до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом кроки з реалізації Формули миру та питання переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом на полях Глобального саміту миру. Серед ключових тем нашої розмови – наступні кроки щодо реалізації Формули миру та очікувані рішення щодо затвердження переговорної рамки й початку перемовин про вступ України до Євросоюзу вже в червні", - написав Зеленський у телеграмі в неділю.

"Дякую Кіпру за всю допомогу, яка надана нашій країні", - зазначив президент України.