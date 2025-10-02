Інтерфакс-Україна
Події
20:58 02.10.2025

Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й спільні інфраструктурні проєкти

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський та президент Кіпру Нікос Христодулідіс обговорили оборонну співпрацю, спільні інфраструктурні проєкти та пріоритети на час головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першій половині 2026 року.

"Сторони детально обговорили пріоритети на час головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першій половині 2026 року. Президент України наголосив, що за цей період важливо досягти суттєвого прогресу в розширенні Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у четвер.

439cb8ade25826e30e1520a45bbbcd9f-1759427063-wysiwyg

Серед інших важливих тем – співпраця у сфері оборони. Є перспективи у виготовленні дронів, які важливо реалізувати. Також лідери говорили про спільні інфраструктурні проєкти, які можуть посилити весь Євросоюз.

Глава держави подякував за військову та гуманітарну підтримку України під час повномасштабної російської агресії і відзначив участь Кіпру в коаліції охочих. Лідери обмінялися думками щодо зусиль, необхідних для досягнення миру, та скоординували позиції для подальшої дипломатичної роботи. Зеленський запросив Президента Кіпру відвідати Україну з візитом.

 

 

Теги: #оборона #кіпр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 29.09.2025
Україна та оборона – на порядку денному неформального саміту ЄС

Україна та оборона – на порядку денному неформального саміту ЄС

21:13 28.09.2025
Сили оборони спростували фейки росЗМІ щодо "просування" окупантів у н.п. Ямпіль

Сили оборони спростували фейки росЗМІ щодо "просування" окупантів у н.п. Ямпіль

14:00 28.09.2025
Естонія виділяє EUR10 млн на ініціативу НАТО PURL для оборони України – глава МЗС

Естонія виділяє EUR10 млн на ініціативу НАТО PURL для оборони України – глава МЗС

20:06 24.09.2025
Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

19:28 16.09.2025
Кіпр докладе максимум зусиль для відкриття переговорних кластерів з Україною під час головування в ЄС з 1 січня - посол

Кіпр докладе максимум зусиль для відкриття переговорних кластерів з Україною під час головування в ЄС з 1 січня - посол

19:25 16.09.2025
Кіпр у 2024 році відвідали не менше 25 тис. громадян України – посол

Кіпр у 2024 році відвідали не менше 25 тис. громадян України – посол

19:08 16.09.2025
Кіпр має намір розвивати співпрацю з Маріупольським університетом

Кіпр має намір розвивати співпрацю з Маріупольським університетом

18:55 16.09.2025
На Кіпрі наразі перебуває близько 28 тисяч українських біженців – посол

На Кіпрі наразі перебуває близько 28 тисяч українських біженців – посол

18:26 16.09.2025
Кіпр готовий розширювати співпрацю з Україною у сфері реабілітаційних програм для громадян

Кіпр готовий розширювати співпрацю з Україною у сфері реабілітаційних програм для громадян

07:52 26.07.2025
На Кіпрі вщухають масштабні пожежі, українці по допомогу не звертались

На Кіпрі вщухають масштабні пожежі, українці по допомогу не звертались

ВАЖЛИВЕ

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

ОСТАННЄ

Наглядова Рада НЕК "Укренерго" призначила шостого члена правління компанії на посаду директора з управління ризиками

Сибіга заявив про солідарність України з Великою Британією у зв'язку з терористичним інцидентом в Манчестері

Ніжин повністю знеструмлений, через це воду подаватимуть за графіком двічі на день

На Харківщині планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку

Сирський: Більшість ворожих ударних БпЛА знищується за допомогою перехоплювачів, наразі збільшуємо їх кількість

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста, нова підозра - залишення постраждалого у небезпеці - прокуратура

Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL

Нардеп Фріз: Військові частини мають отримувати частину ПДФО безпосередньо

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА