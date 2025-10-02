Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й спільні інфраструктурні проєкти

Президент України Володимир Зеленський та президент Кіпру Нікос Христодулідіс обговорили оборонну співпрацю, спільні інфраструктурні проєкти та пріоритети на час головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першій половині 2026 року.

"Сторони детально обговорили пріоритети на час головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першій половині 2026 року. Президент України наголосив, що за цей період важливо досягти суттєвого прогресу в розширенні Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у четвер.

Серед інших важливих тем – співпраця у сфері оборони. Є перспективи у виготовленні дронів, які важливо реалізувати. Також лідери говорили про спільні інфраструктурні проєкти, які можуть посилити весь Євросоюз.

Глава держави подякував за військову та гуманітарну підтримку України під час повномасштабної російської агресії і відзначив участь Кіпру в коаліції охочих. Лідери обмінялися думками щодо зусиль, необхідних для досягнення миру, та скоординували позиції для подальшої дипломатичної роботи. Зеленський запросив Президента Кіпру відвідати Україну з візитом.