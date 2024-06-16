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14:35 16.06.2024

Мир в Україні буде глобальним миром - президент Португалії

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Мир в Україні буде глобальним миром - президент Португалії

Агресія РФ проти України призвела до глобальної війни, а не лише до європейської, і мир в Україні буде глобальним миром, базованим на Статуті ООН, міжнародному та гуманітарному праві, заявив президент Португалії Марсело Ребелe де Соуза.

"Це справжній глобальний cаміт за мир, тому що неспровокована агресія Росії проти України призвела до глобальної війни, а не тільки до європейської, і мир в Україні буде глобальним миром, базованим на Статуті ООН, міжнародному праві, гуманітарному праві, багатосторонності, ядерній безпеці та сталому розвитку для всіх", - заявив Ребелу де Соуза, виступаючи на другому пленарному засіданні Саміту миру в неділю.

Він також наголосив, що "шлях до справедливого і міцного миру розпочинається зараз, і з Формулою миру (Зеленського - ІФ-У) і цим мирним Самітом шлях уперед буде неможливо зупинити". "Цей саміт сам по собі - вже вражаючий успіх", - зазначив португальський лідер.

Президент Португалії, крім того, запевнив, що його країна зберігає свою непохитну прихильність суверенітету та територіальній цілісності України й далі надаватиме допомогу її уряду та народу.

Він також заявив, що "ми маємо зробити конкретні кроки та залучити до цього процесу нових партнерів, усі сторони, які мали прийти сьогодні, терміново, дуже терміново, щоб забезпечити справедливий і міцний мир".

Теги: #саміт_миру #португалія

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