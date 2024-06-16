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13:52 16.06.2024

Прем'єр Нідерландів: РФ має брати участь у Саміті миру, але мир неможливий без дотримання росіянами правил і цінностей

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Прем'єр Нідерландів: РФ має брати участь у Саміті миру, але мир неможливий без дотримання росіянами правил і цінностей

РФ повинна брати участь у Саміті миру, проте мир можливий тільки в тому разі, якщо Росія дотримуватиметься основних правил і цінностей, які застосовні до всіх інших країн, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Ця зустріч посилає, можливо, ще сильніший сигнал Путіну, і йому я хотів би сказати таке: багато хто за цим столом говорив, що Росія повинна була бути тут сьогодні. І я повністю згоден - ви мали бути тут. Нам потрібно, щоб Росія брала участь. Але сильне послання сьогоднішнього дня полягає в тому, що мир можливий тільки в тому разі, якщо Росія дотримуватиметься основних правил і цінностей, які застосовні до всіх нас", - сказав Рютте на другому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру в неділю.

Він наголосив, що саме тому разом країни і заснували Організацію Об'єднаних Націй у 1945 році.

Рютте зазначив, що сьогоднішній день - початок шляху до миру, і на цьому шляху буде багато перешкод, "але об'єднавшись, ми доб'ємося його". Крім того, він зазначив, що участь багатьох країн у зустрічі засвідчує, що війна проти України справді стала глобальною проблемою.

"І ми всі знаємо, що перебуваємо тільки на початку шляху до миру. І попри те, що у нас за цим столом різні думки щодо того, як саме досягти миру для України, нехай не буде жодної помилки: ми повністю єдині, у нас спільне бачення принципів, цінностей, порядності", - заявив прем'єр.

Крім того, за словами Рютте, ця зустріч посилає сильний сигнал народу України про те, що не тільки українці хочуть миру.

Теги: #саміт_миру #нідерланди

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