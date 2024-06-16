У ЗСУ відзначають напружену ситуацію на фронті на покровському напрямку в неділю

У неділю на покровському напрямку окупанти здійснили вже 18 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського; підрозділи Сил оборони відбили дев'ять атак, ще стільки ж - тривають; ситуація напружена, зазначають у Командуванні ЗСУ в оперативному зведенні в телеграмі.

За минулу добу відбулося 118 бойових зіткнень. Від початку цієї доби вже відбулося 41 бойове зіткнення.

На курахівському напрямку відбито штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки, ще один бій триває біля Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони, ворог успіху не має.

На времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій у районах Водяного та Урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Також невдачі зазнали дві штурмові дії російських окупантів поблизу Малої Токмачки та Роботиного на оріхівському напрямку.

На харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська.

Також не мав успіху штурм загарбників на лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.

На північному напрямку ворог проявляє активність. Тут від початку доби вже відбулося п'ять бойових зіткнень. Поблизу Роздолівки та Верхньокам'янського українські захисники відбили по одній атаці противника. У районі Роздолівки активність ворога зберігається - ще три бойові зіткнення тривають.