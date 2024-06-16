У КМДА пояснили, чому в метро не можна проводити Марш рівності "КиївПрайд"

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У Київській міській державній адміністрації пояснили, чому в метрополітені не можна проводити Марш рівності "КиївПрайд".

"На зустрічі з організаторами я не раз наголошував, що головне завдання - забезпечити безпеку всім. Власне через те, що метро - об'єкт критичної інфраструктури з подвійним призначенням, бо слугує й укриттям, і через складність забезпечення заходів безпеки місто не рекомендувало проводити марш у метро. І я вдячний організаторам, що дослухалися", - написав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у фейсбуці.

За повідомленнями телеграм-каналів, учасники маршу вже зібралися поблизу Хрещатика в районі станції метро "Театральна".

Марш активістів вулицею Є. Чикаленка (паралельна Хрещатику) супроводжують правоохоронці. Вулиця перекрита для руху транспорту.

Як повідомлялося, влада в Києві не погодила проведення Маршу рівності в столичному метро. З міркувань безпеки організаторів просили вибрати іншу локацію, але наголошували, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки буде на організаторах.