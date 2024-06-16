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08:43 16.06.2024

Путін, імовірно, своїми заявами про "мирний план" вирішив підірвати західну підтримку України

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Путін, імовірно, своїми заявами про "мирний план" вирішив підірвати західну підтримку України

Володимир Путін, ймовірно, своїми заявами про "мирний план" і нібито готовність Росії до переговорів вирішив підірвати підтримку України Заходом, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначили, що інформаційна операція Путіна за день перед Самітом 14 червня про нібито готовність Росії до переговорів на умовах, рівнозначних капітуляції України, могла б заплутати мету ініційованого Україною Глобального саміту миру в Швейцарії 15 червня.

Аналітики зазначають, що Путін спеціально виклав свої вимоги щодо "мирних" переговорів в Україні за день до початку Глобального мирного саміту. Його метою був підрив західної підтримки законних вимог України до Росії та відволікання уваги від завдання досягнення міжнародного консенсусу щодо того, як забезпечити, щоб незаконна агресивна війна Росії не призвела до несправедливої її перемоги.

Науковці наголошують, що двозначні заяви Путіна про його начебто "готовність до перемовин" переорієнтували міжнародний дискурс на те, що Путін, який не зацікавлений у дотриманні принципів Статуту ООН у своїй загарбницькій війні в Україні, не був запрошений на конференцію, і що відсутність Путіна на саміт є таким собі внутрішнім парадоксом. Хоча, насправді, додають експерти, це не так.

Кілька західних високопосадовців визнали, що Росія намагалася зірвати мету саміту та зосередити розмови на відсутності Росії.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що "мирна" пропозиція Путіна від 14 червня була не закликом до переговорів, а закликом "до капітуляції України".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Росію має бути залучено до мирного процесу на "певному етапі", хоча й визнав, що Путін не зацікавлений у переговорах "на цей момент" і, ймовірно, 14 червня оприлюднив "смішну мирну пропозицію".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "мир в Україні не може бути досягнутий без залучення Росії", але зазначив, що Росія відкинула всі колективні заклики до миру.

Заступник представника США зі спеціальних політичних питань в Організації Об'єднаних Націй Роберт Вуд заявив під час засідання Ради Безпеки ООН 14 червня, що рішення Росії скликати РБ ООН за день до саміту є спробою відволікти увагу міжнародної спільноти від саміту і відвернути світ від війни Росії в Україні.

У звіті йдеться, що "рупори Кремля" посилили поточні російські інформаційні операції, спрямовані на подальшу дискредитацію і зрив Глобального саміту миру 15 червня.

Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розкритикував "неконструктивну" реакцію Заходу на ультиматуми Путіна від 14 червня і заявив, що Кремль сподівається, що хтось проведе "більш конструктивний" мирний саміт пізніше.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Захід має обговорити ультиматуми Путіна від 14 червня, якщо він хоче миру в Україні.

Голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що мирний саміт не має сенсу після "пропозицій" Путіна, і підтвердив постійні російські наративи, спрямовані на дискредитацію президента України Володимира Зеленського як легітимного президента України та учасника переговорного процесу.

У звіті зазначається, що ISW продовжує оцінювати і спостерігати, як російські офіційні особи зазвичай імітують зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб впливати на ухвалення рішень на Заході й у межах своїх зусиль, спрямованих на отримання від Заходу превентивних поступок щодо суверенітету й територіальної цілісності України.

"Будь-які зусилля Заходу, спрямовані на примус України до переговорів із Росією до того, як Росія відмовиться від своїх геноцидних та імперіалістичних амбіцій в Україні, майже напевно, не призведуть до довготривалого розв'язання конфлікту, а лише дадуть Путіну додатковий час для подальшої оптимізації та підготовку російської військової машини до майбутнього вторгнення", - резюмували аналітики.

 

 

 

Теги: #путін #isw #заяви

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