Події

07:34 16.06.2024

РФ тримає чотири ракетоносії в Азовському і Чорному морі

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РФ тримає чотири ракетоносії в Азовському і Чорному морі

Росія тримає чотири ракетоносії в Азовському і Чорному морі, повідомляють Військово-морські сили України.

"Станом на 06:30 неділі в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - сказано в повідомленні.

Крім того, у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 8 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 6 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор", - додали в командуванні.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф #вмс_зс

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