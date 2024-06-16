РФ тримає чотири ракетоносії в Азовському і Чорному морі

Росія тримає чотири ракетоносії в Азовському і Чорному морі, повідомляють Військово-морські сили України.

"Станом на 06:30 неділі в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - сказано в повідомленні.

Крім того, у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 8 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 6 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор", - додали в командуванні.