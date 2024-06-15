Троє загиблих і п'ятеро поранених у результаті обстрілу окупантами села у Волноваському районі Донецької області касетними боєприпасами в день Саміту миру

Російські війська в суботу обстріляли село Улакли у Волноваському районі Донецької області касетними боєприпасами, внаслідок чого троє людей загинули і п'ятеро поранені, повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"У час, коли триває Саміт миру, росіяни скоюють чергові злочини! Сьогодні окупанти обстріляли село Улакли Волноваського району Донецької області. Вдарили по населеному пункту двічі, використовуючи реактивну систему залпового вогню з касетними боєприпасами. Це дає велику зону ураження і передбачає заподіяння шкоди саме людям!", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

За словами Лубінця, внаслідок атаки загинуло троє людей, а п'ятеро дістали поранення. Крім цього, пошкоджено цивільну медустанову, школу, житлові будинки.

"Сьогодні, як ніколи, важливо показати світовій спільноті: ворог має бути покараний! Бо його дії спрямовані на вбивство цивільного населення. Якщо країну-агресорку не зупинити зараз - кількість злочинів зростатиме щодня!", - наголосив омбудсмен.

"Щоб знайти це рішення, саме зараз і працюємо на Саміті миру. Нам потрібні конкретні кроки та рішення, щоб захистити життя мирних людей!", - додав він.