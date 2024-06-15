Настав час забезпечити справедливий і тривалий мир, на який заслуговує Україна - прем'єр Іспанії Санчес

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розраховує, що на Саміті миру буде досягнуто консенсусу, на основі якого можна буде обговорити майбутнє рішення про мир з усіма сторонами.

"Необхідно підтримувати принцип мирного співіснування між країнами. Жодна країна не може вторгатися в іншу країну, жодна країна не може змінювати кордони силою. Продовольство це не зброя. Ядерна безпека не може бути під загрозою", - сказав він на першому пленарному засіданні в межах глобального Саміту миру.

Він наголосив, що міжнародного права необхідно дотримуватися, і це має бути основою для справедливого і тривалого миру в Україні.

"Будь-яке рішення, що виправдовує агресію або насильницьку анексію, не буде довговічним. Це призведе до ще більш нестабільного та небезпечного миру. Ми сподіваємося, що ця зустріч допоможе досягти консенсусу, на основі якого можна буде обговорити майбутнє рішення з усіма сторонами, включно з Росією. Настав час забезпечити справедливий і тривалий мир, на який заслуговує Україна", - наголосив він.