Події

16:06 15.06.2024

Командир "Азову" привітав своїх бійців зі зняттям заборони США на передання зброї

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Командир "Азову" привітав своїх бійців зі зняттям заборони США на передання зброї

Командир бригади спеціального призначення "Азов" підполковник Денис Прокопенко привітав своїх бійців зі зняттям заборони США на передання зброї.

"Хочу привітати всіх бійців 12 бригади спецпризначення "Азов" і весь цивілізований світ із перемогою над російською пропагандою", - сказав він у зверненні в суботу.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила "Азову" використовувати американську зброю, знявши заборону, запроваджену кілька років тому.

Теги: #прокопенко #азов

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