Події
18:49 24.09.2025

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Фото: МВС

Ворог зазнав значних втрат після того, як підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов” взяли під своє управління добропільський напрямок, сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Продовжую відрядження на Донеччині. Вручив Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня Денису “Редісу” Прокопенку - нагороду, якою його відзначив Президент України. Також державні та відомчі нагороди отримали гвардійці 1-го корпусу НГУ “Азов”, - написав міністр в телеграм-каналі в середу.

Він повідомив, що заслухав доповідь Редіса про оперативну обстановку. “Результати виконання завдань підрозділами корпусу на ввіреній ділянці фронту є беззаперечним свідченням професійності та сили українських військових”, - наголосив глава МВС.

За словами Клименка, з 4 серпня, коли підрозділи корпусу взяли під своє управління добропільський напрямок, ворог зазнав значних втрат: понад 3980 ліквідованих окупантів, 73 взятих у полон, сотні одиниць знищеної техніки (танків, ББМ, автомобілів та мотоциклів), гармат і майже 900 ліквідованих ворожих дронів.

“І головне: за цей час військовослужбовці корпусу спільно з іншими підрозділами Сил оборони проводили не лише оборонні, а й пошуково-ударні дії, в результаті звільнено та зачищено 8 населених пунктів: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь, Володимирівка, Панківка”, - підкреслив міністр.

Клименко подякував кожному воїну “Азову” за стійкість і мужність, а командиру - за лідерство.

