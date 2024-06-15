У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ОГОЛОШУВАЛИ РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ОГОЛОШУВАЛИ РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ОГОЛОШУВАЛИ РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Посли ЄС загалом домовилися про переговорні рами вступу України в ЄС. Міжурядову конференцію заплановано на 25 червня - бельгійське головування
Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня
Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке
У документ про переговори України щодо вступу до Євросоюзу додали вимоги Угорщини щодо захисту нацменшин - Сійярто
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