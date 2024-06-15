Події

12:12 15.06.2024

У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ОГОЛОШУВАЛИ РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ОГОЛОШУВАЛИ РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #вибухи #миргород

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