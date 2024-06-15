Події

09:25 15.06.2024

У Харківській області за добу одна людина загинула, двоє постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов

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У Харківській області за добу одна людина загинула, двоє постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Російські окупанти ввечері в п'ятницю, 14 червня, скинули на Кутузівку Харківської області щонайменше 5 КАБів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Одне влучання у полі, два влучання на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок, без постраждалих. П'яте влучання на території непрацюючої ферми", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів також зазнали Глушківка (снаряд влучив у землю біля дитячого садка, загинула жінка 1966 р. н.), Богуславка (зруйновано два житлові будинки та три будинки пошкоджено, постраждало 2 місцевих жителі, чоловік і жінка, які мешкали в одному з будинків), Бугаївка (загорілася трава, пошкоджено 2 приватні будинки) та Куп'янськ (горів дах і кімната будинку, пошкоджено адміністративну будівлю).

Теги: #харківська_область #синєгубов

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