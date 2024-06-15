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07:30 15.06.2024

ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1090 осіб особового складу ворога, 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 51 БПЛА, 7 крилатих ракети, 69 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 525150 (+1090) осіб, танків - 7956 (+20) од, бойових броньованих машин - 15263 (+29) од, артилерійських систем - 13855 (+37) од, РСЗВ - 1103 (+2) од, засоби ППО - 853 (+4) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11148 (+51), крилаті ракети - 2293 (+7), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 18911 (+57) од, спеціальна техніка - 2322 (+12)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу вранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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