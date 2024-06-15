Події

04:45 15.06.2024

Верховний Суд визнав нинішній склад Держкіно нелегітимним

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Верховний Суд визнав нинішній склад Держкіно нелегітимним

Верховний Суд визнав нинішній склад Ради з підтримки кіно нелегітимним, тепер Держкіно має провести конкурс, щоб обрати новий склад ради, повідомила адвокатка Денисюк.

Як повідомляє у п'ятницю Суспільне, у березні 2023 року Кабмін продовжив повноваження ради за заявою Держкіно, в якій йдеться про те, що вони не можуть провести конкурс через воєнний стан.

Національна спілка кінематографістів оскаржила це рішення – спочатку суд підтвердив позов і визнав діяльність ради незаконною. Проте пізніше Верховний суд призупинив це рішення, а Держкіно провело пітчинг, після якого мав розподілити рекордні майже 590 млн гривень.

За словами Денисюк, тепер Держкіно має оголосити новий конкурс на розподіл бюджетних коштів, і гроші, які зараз намагається розділити інституція, "не будуть використані неповноважним органом".

Теги: #україна #верховний_суд #держкіно

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