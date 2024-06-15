Одна людина загинула та семеро поранені внаслідок обстрілів прикордонних громад Сумської області

За добу одну людину загинули та ще семеро поранено внаслідок обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація у своєму Телеграм-каналі станом на 21:00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстріли зазнали Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигінська, Есманьська, Шосткінська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, що ворог завдав ракетного удару по Шосткінській громаді. Попередньо одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Повідомляється, що в Есманській громаді з території РФ ворожий дрон типу "FPV" здійснив атаку (1 вибух), внаслідок чого пошкоджено соціальний автобус, в якому перебувало 20 цивільних осіб, з яких 3 отримали поранення. Також у громаді були ще атаки дронів "FPV" (4 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).

У Шалигінській громаді з території РФ 1 ворожий дрон типу "FPV" здійснив атаку (1 вибух). Також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Хотинською громадою ворог скинув 4 міни і здійснив артобстріл (2 вибухи).

У Краснопільській громаді з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи). Також були мінометні обстріли (5 вибухів).

Також ворог бив із мінометів по Великописарівській (3 вибухи) та Миропільській (2 вибухи) громадам.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).