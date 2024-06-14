Події

22:17 14.06.2024

В Одесі відкрився Black Sea Security Forum, присвячений безпеці в регіоні

2 хв читати
В Одесі відкрився Black Sea Security Forum, присвячений безпеці в регіоні
Фото: Telegram

В Одесі в п'ятницю відкрився міжнародний Black Sea Security Forum, присвячений обговоренню проблем безпеки в Чорноморському регіоні, він триватиме до 16 червня, повідомляє прес-служба Одеської обласної військової адміністрації.

Як повідомляє Українська служба інформації, у форумі візьмуть участь, зокрема, експрезидент Франції Франсуа Олланд, експрем'єр Австралії Тоні Ебботт, посолка США в Україні Бріджит Брінк, спецпредставник США в переговорах щодо України (2017-2019) Курт Волкер, офіцер британської армії полковник Річард Джастін Кемп, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, мер Одеси Геннадій Труханов. Загалом у форумі візьме понад триста учасників з усього світу, які обговорять ситуацію в Чорному морі та шляхи вирішення нагальних проблем, зокрема розмінування акваторії, вільне судноплавство, додаткові системи ППО.

Очільник ОВА Олег Кіпер привітав учасників форуму, підкресливши, що на сьогодні Одеса стала практично єдиним водним логістичним центром експорту та імпорту України.

"Сьогодні майже 80% вантажів рухаються саме через нас. Незважаючи на морську блокаду та обстріли ворога, нам вдалося на сьогодні вийти до 50% довоєнного товарообігу... Порти великої Одеси - одні з найважливіших зернових хабів світу, тож їм потрібен особливий захист", - наголосив Кіпер.

Посол США в Україні пані Бріджит Брінк заявила, що безпека України є фундаментальною для безпеки Європи.

"Росія - це серйозна загроза не лише Україні, а й Молдові, Румунії, Туреччині та Болгарії. Якби Росія мала успіх в Україні, ці країни зіткнулися б з імперіалістичним і руйнівним сусідом з історією дестабілізації демократії", - зазначила Бріджет Брінк.

Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував провести восени цього року економічний форум, який, на його думку, буде логічним продовженням безпекового форуму Black Sea Security Forum.

"Одеса - це не околиця Європи. І не периферія. Ми претендуємо на те, щоб стати найбільшим центром логістики Чорноморського басейну. Наша інфраструктура і геополітичне розташування ідеально відповідають цим критеріям", - зазначив Геннадій Труханов.

 

Теги: #україна #безпека #одеса #чорне_море #форум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:02 14.06.2024
Окупанти за добу завдали 6 ракетних та 38 авіаударів по Україні

Окупанти за добу завдали 6 ракетних та 38 авіаударів по Україні

22:51 14.06.2024
Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 15 місцях скупчення противника

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 15 місцях скупчення противника

22:35 14.06.2024
Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня

Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня

16:38 14.06.2024
Інвестклімат, євроінтеграція, реформи. АПУ провела Перший інвестиційний форум

Інвестклімат, євроінтеграція, реформи. АПУ провела Перший інвестиційний форум

07:21 14.06.2024
Україна відповідно до угоди з безпеки зі США має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями

Україна відповідно до угоди з безпеки зі США має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями

04:52 14.06.2024
Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області

Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області

03:27 14.06.2024
РФ атакує кількома групами ракет, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

РФ атакує кількома групами ракет, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

02:24 14.06.2024
Шістьох людей поранено в результаті обстрілу Селидового Донецької області - прокуратура

Шістьох людей поранено в результаті обстрілу Селидового Донецької області - прокуратура

01:49 14.06.2024
Україна відповідно до угоди з безпеки зі США і для вступу до НАТО має провести низку реформ

Україна відповідно до угоди з безпеки зі США і для вступу до НАТО має провести низку реформ

01:35 14.06.2024
Окупанти за минулу добу завдали по Україні 54 авіаудари із застосуванням 73 КАБів - Генштаб

Окупанти за минулу добу завдали по Україні 54 авіаудари із застосуванням 73 КАБів - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня

Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

Ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде складнішою - голова "Укренерго"

Відключення е/е в суботу будуть жорсткішими в період з 16:00 до 20:00 - "Укренерго"

Участь у Саміті миру візьмуть 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів - Швейцарія

ОСТАННЄ

У G7 закликають до олімпійського перемир'я - комюніке

Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

Ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде складнішою - голова "Укренерго"

З півночі на фронті було вже 71 бойове зіткнення, на курахівському напрямку вбито 36, поранено 60 окупантів

Мирна жителька загинула через ворожий авіаудар по Глушківці на Харківщині - прокуратура

Відключення е/е в суботу будуть жорсткішими в період з 16:00 до 20:00 - "Укренерго"

Участь у Саміті миру візьмуть 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів - Швейцарія

Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру

Окупанти атакували Нікопольський район дронами та з артилерії, поранена 17-річна дівчина, зруйновані 7 приватних будинків

Росіяни обстріляли Шосткинську громаду, одна людина загинула - Сумська ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА