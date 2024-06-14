В Одесі відкрився Black Sea Security Forum, присвячений безпеці в регіоні

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В Одесі в п'ятницю відкрився міжнародний Black Sea Security Forum, присвячений обговоренню проблем безпеки в Чорноморському регіоні, він триватиме до 16 червня, повідомляє прес-служба Одеської обласної військової адміністрації.

Як повідомляє Українська служба інформації, у форумі візьмуть участь, зокрема, експрезидент Франції Франсуа Олланд, експрем'єр Австралії Тоні Ебботт, посолка США в Україні Бріджит Брінк, спецпредставник США в переговорах щодо України (2017-2019) Курт Волкер, офіцер британської армії полковник Річард Джастін Кемп, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, мер Одеси Геннадій Труханов. Загалом у форумі візьме понад триста учасників з усього світу, які обговорять ситуацію в Чорному морі та шляхи вирішення нагальних проблем, зокрема розмінування акваторії, вільне судноплавство, додаткові системи ППО.

Очільник ОВА Олег Кіпер привітав учасників форуму, підкресливши, що на сьогодні Одеса стала практично єдиним водним логістичним центром експорту та імпорту України.

"Сьогодні майже 80% вантажів рухаються саме через нас. Незважаючи на морську блокаду та обстріли ворога, нам вдалося на сьогодні вийти до 50% довоєнного товарообігу... Порти великої Одеси - одні з найважливіших зернових хабів світу, тож їм потрібен особливий захист", - наголосив Кіпер.

Посол США в Україні пані Бріджит Брінк заявила, що безпека України є фундаментальною для безпеки Європи.

"Росія - це серйозна загроза не лише Україні, а й Молдові, Румунії, Туреччині та Болгарії. Якби Росія мала успіх в Україні, ці країни зіткнулися б з імперіалістичним і руйнівним сусідом з історією дестабілізації демократії", - зазначила Бріджет Брінк.

Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував провести восени цього року економічний форум, який, на його думку, буде логічним продовженням безпекового форуму Black Sea Security Forum.

"Одеса - це не околиця Європи. І не периферія. Ми претендуємо на те, щоб стати найбільшим центром логістики Чорноморського басейну. Наша інфраструктура і геополітичне розташування ідеально відповідають цим критеріям", - зазначив Геннадій Труханов.