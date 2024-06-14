Ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде складнішою - голова "Укренерго"

Ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою порівняно з поточним, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Наступний тиждень буде складнішим для енергосистеми, тому що повернеться спека, і ми матимемо знижену потужність АЕС, якщо порівнювати з поточним тижнем", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді" в п'ятницю.

За словами голови НЕК, через масовані обстріли енергосистема втратила резерв міцності й стала залежною від різких змін споживання електроенергії та погоди, що змушує її балансувати відключеннями споживачів.

"У нас енергосистема, втративши понад 9 ГВт потужності через обстріли, тепер не має резерву міцності. Якщо раніше ми мали додаткові електростанції, які можна було ввімкнути оперативно, ми перекрилися ввімкненням якихось гідроагрегатів або блоків ТЕС, то зараз у нас такого маневру просто немає", - пояснив Кудрицький.

Як повідомлялося, "Енергоатом" анонсував виведення в ремонт енергоблоку АЕС 1000 МВт у межах виконання планової ремонтної кампанії 2024 року. Компанія зазначала, що, з огляду на це і зростання споживання електроенергії в липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що економія е/е буде частиною повсякденного життя України найближчими роками через російські атаки на енергетику країни.