У Богуславці Харківської області з-під завалів зруйнованого авіаударом будинку врятували сімейну пару

Двох людей було врятовано з-під завалів житлового будинку, зруйнованого авіаційним ударом російських окупантів близько 15:00 у п'ятницю в селі Богуславка Ізюмського району Харківської області.

"Під завалами опинилися чоловік і його дружина. Обом постраждалим 46 років. Рятувальники деблокували їх, у постраждалих поранення, медики надають їм допомогу. У селі пошкоджені приватні домоволодіння та господарські будівлі", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.