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17:36 14.06.2024

Столтенберг про передання систем ППО Україні: Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання

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Столтенберг про передання систем ППО Україні: Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не став коментувати, які конкретно країни готові надати Україні додаткові сучасні системи протиповітряної оборони, але наголосив, що перебуває в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання.

Відповідаючи на запитання, які країни, ймовірно, готові відправити додаткові системи Україні, про що вчора на саміті G7 заявив президент США Джо Байден, генсек НАТО сказав, що знає, про які країни йдеться, але не називатиме їх до офіційного оголошення.

"Союзники з НАТО постачають в Україну сучасні системи ППО. До їх числа входять Patriot і SAMP/T, про які ви вже говорили. Тоді я впевнений, що й інші союзники зроблять крок уперед. Але конкретних країн я зараз називати не буду. Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання. Нідерланди намагаються зібрати, оскільки батарея Patriot складається з безлічі елементів... Тому вони намагаються знайти інші країни, у яких є інші елементи, а потім об'єднати їх у повноцінну батарею Patriot", - сказав він на пресконференції за результатами зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Генсек наголосив, що в НАТО підтримують ці зусилля, "ми тісно співпрацюватимемо із союзниками, щоб забезпечити доставку досконаліших систем ППО Україні".

Раніше президент США Джо Байден на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що "ми маємо підтримку п'яти країн щодо передання систем Patriot Україні. Також, за словами Байдена, все, що мають США, передаватимуть Україні, і тільки пізніше США переходитимуть до виконання своїх контрактних зобов'язань з іншими країнами.

Теги: #ппо #столтенберг

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